Juventus | Dembelé o Torres per sostituire Di Maria

Leggi su dailynews24

(Di martedì 25 ottobre 2022) Angel Disaluterà a fine stagione e lastarebbe cercando di portarsi avanti con il lavoro per sostituirlo A fine stagione Angel Didirà probabilmente addio alla maglia bianconera. Una stagione che sarà per lui forse l’ultima in Europa, con la prospettiva di ritornare in Argentina dove è cresciuto calcisticamente: al Rosario L'articolo