Juventus dal crollo in Borsa alla difesa degli avvocati | “Rispettate leggi”

(Di martedì 25 ottobre 2022) Dopo la notizia arrivata nella serata di ieri di chiusura indagini e di richiesta di rinvio a giudizio per la dirigenza bianconera questa mattina laapre la seduta incon un titolo in ribasso del 3,3 per cento. Mentre dalle indagini si scopre che ammontano a 155 milioni di euro le presunte plusvalenze fittizie, derivanti da cessione dei diritti dei calciatori, appostate nei bilanci della società fra il 2019 e il 2021. Nel documento sono ipotizzate, fra l’altro, violazioni dei principi di contabilità internazionale relativeesposizione nel conto economicoimporti derivanti dalle cessioni dei calciatori Emre Can al Borussia Dortmund (14 mln) e Simone Muratore all’Atalanta (3,8 mln). I due atleti non sono indagati. Il club di casa Agnelli parla attraverso i suoi legali ‘avvocato Maurizio ...

Si muovono quindi in positivo gli indici europei, a partireFTSE MIB , e viaggiano a corrente ... LaFc accusa un forte calo dopo le decisioni prese dalla Procura di Torino. NUOVO SERVIZIO ...... quando era ragazzo sostenne un provino per la. Insomma, pare che il calcio sia sempre stato di casa per la famiglia Schillaci. Nel 1982 Salvatore Schillaci viene ingaggiatoMessina , in ...Ma la Juve deve affrontare anche altre grane ... diamo il bentornato in Italia alla tigre della Malesia Carlo Pernat, di rientro dal gp di Sepang che ha visto protagonista la coppia Ducati che scoppia ...Il difficile cammino dei rossoneri e, soprattutto, dei bianconeri passa rispettivamente da Zagabria e Lisbona. Per Napoli e Inter, invece, serve solo non rilassarsi. La quinta giornata della fase a gi ...