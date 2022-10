Juventus | contro il Benfica l’obiettivo è solo la vittoria

(Di martedì 25 ottobre 2022) Un’impresa. Lavola a Lisbona per provare ad espugnare, per la prima volta nella sua storia il Da Luz e continuare a tenere accesa la fiammella della qualificazione agli ottavi di Champions League. I bianconeri, secondo gli esperti SisalTipster, sono costretti a rincorrere perché i lusitani sono favoriti al 48% con il restante 52% diviso equamente tra il successo della formazione di Allegri e il pareggio che, di fatto, certificherebbe l’eliminazione degli italiani. La tensione sarà altissima e quindi la gara potrebbe essere decisa dal minimo errore: normale che ci sia il 50% di possibilità di vedere una sfida con meno di 3 reti complessive. Attenzione poi ai falli dentro l’area perché un calcio di rigore, come all’andata, ha il 33% di chance di venir fischiato. Dusan Vlahovic sta alzando i giri del motore e vuole essere decisivo anche in Champions: la rete ...

