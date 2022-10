Juventus | Arrivabene | «Siamo dietro ma giochiamo per vincere Non siamo venuti qui a scherzare»

(Di martedì 25 ottobre 2022) Maurizio, amministratore delegato della, ha parlato a Mediaset prima del calcio d’inizio del match con il Benfica Maurizio, amministratore delegato della, ha parlato a Mediaset Infinity prima del calcio d’inizio del match con il Benfica. Le sue dichiarazioni: PARTITA – «per. Non abbiamo fatto 3 ore di aereo per venire a. Abbiamo 6 uomini che mancano ma deve essere un motivo per giocarsela e non una scusa». SENSO DI APPARTENENZA – «Parlo da juventino e non da ad.attorno tutti alla squadra. Il nostro impegno è massimo evicini ai ragazzi che devono dimostrare di meritare di vestire questa maglia». CONTINUA SU ...

Tornando al presente, poi, ha spiegato: 'La Roma si è tolta dal mercato delle società per azioni per esempio, allainvece si è voluto fare i furbi, con Andrea Agnelli, Paratici/e ...... i magistrati hanno avanzato contestazioni anche all'amministratore delegato Maurizio... sulla base delle valutazioni del consulente dell'accusa, laavrebbe indicato una 'minor ... Arrivabene: "Non abbiamo fatto tre ore di aereo per scherzare. Siamo qui per vincere" 20:00 - Per Alex Sandro si parla di problema all'anca. 19:54 - FORMAZIONI UFFICIALI: BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; Rafa Silva, Joao Mario, Aurs ...Il numero uno della Juventus Andrea Agnelli sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua presidenza per il caso plusvalenze ...