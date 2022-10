Calciomercato.com

Bene e male Portato ai microfoni di Mediaset sull'episodio del rigore del 2 - 1 deciso per l'errore di Cuadrado con un fallo di mano,ha risposto: "Il calcio è fatto di episodi. Ma l'...Il Benfica sale a 11 punti con il Psg vincitore contro il Maccabi che resta a 3 punti come la...regista con McKennie e Rabiot ai suoi lati. Larghi sulle fasce agiranno Cuadrado e Kostic. Juve, Locatelli: 'Abbiamo sbagliato l'approccio, gli ultimi 20' sono stati positivi' Locatelli regista con McKennie e Rabiot ai suoi lati ... verso il giovane Antonio Silva che anticipa di testa Gatti e non lascia scampo a Szczesny. La Juventus non ci sta e trova la rete del pareggio ...Il centrocampista bianconero ha parlato al termine del match di Champions League perso 4-3 al Da Luz di Lisbona ...