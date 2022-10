Juve-Benfica | in scena il pranzo societario | le FOTO e i VIDEO

Per ilc'era anche il presidente Rui Costa , vecchia conoscenza del calcio italiano. L'ex campione, nell'incrociare i giornalisti italiani al seguito della, si è lasciato andare ad un ...Dove stasera la "sua"si gioca la Champions contro il. Squadra che Stefano conosce bene, dopo averla affrontata in campionato. "Forte, molto forte. Gioca bene, ha le idee chiare, è ...Questa sera Benfica Juventus verrà giocata eccezionalmente senza l'ausilio della goal line technology: spieghiamo il perché di questa particolarità.Scende in campo la Juventus Primavera di Paolo Montero per la gara UEFA Youth League. Avversario il Benfica. I bianconeri attualmente occupano il secondo posto ...