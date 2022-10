Juve | Allegri | 'Vi spiego perché ho scelto Gatti e Kean'

1 Nel match con il Benfica , per lanon ci sarà Alex Sandro . Il brasiliano ha accusato un problema all'anca che lo mette out per la decisiva sfida in Champions League. Al suo postoha scelto Gatti .LISBONA (PORTOGALLO) - "Per battere il Benfica servirà menare" . Questa la ' ricetta' suggerita da Alessandro Del Piero a Massimiliano, costretto con la suaa vincere a Lisbona per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League . "Abbiamo parlato di come si approccia ad una partita così ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...A pochi minuti dal match contro il Benfica, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha raccontato le proprie sensazioni ai microfoni di Mediaset: "Abbiamo da perder perdere ...