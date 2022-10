Juan Jesus cuore d’oro | gesto d’applausi del brasiliano alla stazione di Roma

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il Napoli che è uscito vittorioso per 1-0 dtrasferta ostica diha visto brillare la stella di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano ha segnato una grandissima rete a dieci minuti dfine e ha regalato tre puntiagli azzurri. Ma c’è stato un altro azzurro che si è reso protagonista fuori dal campo: si tratta del difensoreed ex di giornata(Photo by Paolo Bruno/Getty Images)regala cibo ai clochard L’edizione odierna de “Il Mattino” ha raccontato questo bellissimo episodio accadutoTermini di. Il difensore, prima di salire sul ...

... in difesa Mario Rui si prepara a prendere il posto a sinistra scalzando Mathias Olivera, poi conferma per Kim Min - Jae e(Rrahmani è squalificato), possibilità per Zanoli a destra dove ...'Tiro mio leggermente fuori, uscito di poco...'. Scherza su Instagramper l'errore (clamoroso) nella notte dell'Olimpico. Ma il gol più bello, e nella porta giusta, lo realizza qualche ora più tardi quando è notte fonda, la partita è alle spalle e lui sta per ...«Tiro mio leggermente fuori, uscito di poco...». Scherza su Instagram Juan Jesus per l'errore (clamoroso) nella notte dell'Olimpico. Ma il gol più bello, e nella ...Il pronostico della partita tra Napoli e Rangers: gli ospiti cercano punti ma un probabile 1/No Goal potrebbe essere una soluzione ...