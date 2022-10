Johanna Bonger | la storia della donna che ha reso celebre Van Gogh

Leggi su dilei

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tutti conosciamo Vincent Willem Van, il pittore olandese che ha influenzato l’arte del XX secolo. L’artistaNotte Stellata e dei Girasoli, degli autoritratti, dei campi di grano e dei cipressi. Conosciamo il suo talento straordinario e quell’immensa eredità che ci ha concesso in dono, ma anche la sua, quella fatta di fragilità e di disturbi mentali, di quella morte prematura avvenuta in circostanze misteriose. Quello che non tutti sanno, invece, è che la fama artistica del pittore olandese, riconosciuta soprattutto in seguito alla sua morte, deve tutto a una. Fu proprio lei,olandese e moglie di Theodorus Van, fratello di Vincent, a permettere al mondo intero di conoscere l’opera straordinaria del ...