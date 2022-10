Jessica Melena | “Quarto figlio? Come la prima volta Cesareo doloroso ma…”

Ciro Immobile se l'è tatuato sul petto qualche anno fa, vicino cuore, aggiungendo pure una riproduzione stilizzata di lui, la moglie, e le sue due figlie femmine, Michela e Giorgia , ...La famiglia Immobile si allarga: il calciatore della Lazio , Ciro Immobile , è diventato papà per la quarta volta. La moglie, ha dato alla lue il piccolo Andrea e ad annunciare la nascita è stato proprio il campione. Ciro Immobile, a 32 anni, ha già una famiglia ricchissima. Lui e la mogliesi ...Le parole di lady Immobile: "Ho fatto il quarto cesareo e sono ancora viva e vegeta: quindi così rischioso forse non è" ...Non è potuto scendere in campo causa infortunio ma Ciro Immobile è stato il primo tifoso della Lazio da casa. Nonostante l'arrivo del piccolo Andrea, quarto figlio avuto con ...