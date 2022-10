Italia-Francia rugby femminile | Mondiali 2022 | orario quarti di finale | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 25 ottobre 2022) Archiviata la fase a gironi della Coppa del Mondo di, appuntamento al prossimo fine settimana, quando l’di Andrea di Giandomenico affronterà laneidiiridati, con le azzurre che sognano una storica prima volta in semi. Quella contro le transalpine è una sfida ormai classica per l’, con le due squadre che annualmente si sfidano nel 6 Nazioni. Laè una delle squadre più forti al mondo, ha chiuso il suo girone alle spalle dell’Inghilterra ed è, oggettivamente, una delle favorite per la vittoria. Transalpine che, però, devono affrontare la seconda parte deiprive di Laure Sansus, il fortissimo mediano di mischia uscita ...