Istruzione e merito | sono allibito dalla disinvoltura di chi giura sulla Costituzione

(Di martedì 25 ottobre 2022) “L’hanto li ho visti in Quirinal / convenuti da Melo e da Lega. / L’hanto e si strinser la mano / Mattarella e la Giorgia ducessa novella. / Oh spettacol di empio orror”. Parafrasi scema per celia, ma non tanto, di Giovanni Berchet (1783-1851), l’autore ispirato almento di Pontida (1167) che incita alla resistenza contro gli austriaci di Federico Barbarossa. C’è da rimanere allibiti con quanta“lorsignore e lorsignori” in gramaglie quirinalizie hantodel 1948. Mi viene il dubbio se abbiano capito il senso delle parole della formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente lae le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”. Tre ...