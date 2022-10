Iodice ‘chiama’ Mourinho | “Se dici certe cose ti portano al Frullone di Roma” – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di martedì 25 ottobre 2022) Pepperitorna con il suo sketch della telefonata, questa volta fa finta di chiamare Josèdopo-Napoli. Ancora una volta simpaticissima e tutta da ridere la scenetta del comico napoletano che questa volta chiama in causa l’allenatore della. Il tecnico dei giallorossi al termine del match trae Napoli aveva infatti detto: “La squadra di Spalletti non ha meritato la vittoria“. Eppure gli azzurri hanno avuto almeno quattro limpide palle gol, mentre lanon ha mai tirato in porta. Quella diè sembrata una vera esagerazione, come confermato anche da tanti addetti ai lavori.chiama: ilUno dei pochi a difendere la partita fatta dallaè ...