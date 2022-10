Inter-Viktoria Plzen | tripla assenza per il tecnico | saltano il match

(Di martedì 25 ottobre 2022) Per ildi domani tra l’ed ilci sono delle importantissime novità di formazione. Dopo i quattro punti totalizzati nella doppia sfida contro il Barcellona di Xavi, l’domani sera contro ilha la grande occasione di passare il turno. Di fatto, ai nerazzurri basterebbe un successo contro il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

...fare una partita importante contro una squadra che ci può creare problemi" Simone Inzaghi ha parlato aTV. Di seguito le sue parole sul prossimo impegno di Champions League contro il...... l'allenatore del Barcellona, Xavi , ha risposto ironicamente a una domanda sulPlzen e la sfida decisiva, per loro, contro l'Un Simone Inzaghi molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-Champions League. Tanti gli argomenti ...E’ stata una grave perdita per due mesi, ma in questo periodo a livello offensivo abbiamo sempre fatto bene, anche se si può sempre migliorare Il tecnico nerazzurro alla vigilia della partita di Champ ...