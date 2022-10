Insulti razzisti a Boyd | in Germania la polizia ha individuato il sospettato

Leggi su calcionews24

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nella partita tra Hansa Rostock e Kaiserslautern è andato in scena l’ennesimo episodio di insulto razzista in direzione diattaccante degli ospiti Nella partita tra Hansa Rostock e Kaiserslautern è andato in scena l’ennesimo episodio di insulto razzista in direzione diattaccante degli ospiti. Latedesca avrebbe trovato il, ma non ha ancora confermato se si tratta dello stesso che si è autodenunciato al club nei giorni scorsi. L'articolo proviene da Calcio News 24.