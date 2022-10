«Innovazione e transizione digitale nelle mani di un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio»

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 25 ottobre 2022) Che fine ha fatto il ministro per l’tecnologica e per latutti se lo sono chiesto dopo l’annuncio dei nomi dei ministri di venerdì pomeriggio, il giorno prima del giuramento dei nomi designati da Giorgia Meloni. La premier – che oggi ha presentato il suo programmaCamera, ascoltato le repliche e che ora sta rispondendo rispetto alle perplessità mosse – ha parlato proprio di questa figura che è venuta a mancare. La presidente delha parlato dellagoverno Meloni, chiarendo che – come supposto da diverse testate – la gestione dei fondi del Pnrr dedicati in questo ambito sarà affidata a un. LEGGI ANCHE >>> Che fine ha fatto il ministro per ...