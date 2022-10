Infuria il dibattito a sinistra contro Meloni «IL» presidente Le voci di Murgia e Montanari Calenda | «Così fate il suo gioco»

Leggi su open.online

(Di martedì 25 ottobre 2022) Continua la polemica, che coinvolge diversi intellettuali dellala decisione di Giorgiadi farsi chiamare «ILdel consiglio». Ultimi in ordine di tempo Michela, che ne fa una questione di grammatica italiana da rispettare,come Tommasoche con un tweet dichiara: «Direste, di una donna, “il supplente”, “il concorrente”, “il ricorrente”, “il docente”… ? A chi verrebbe in mente un simile errore?». E conclude dicendo: «Se lo si fa per ‘’ è solo per ragioni ideologiche: perché il potere, da noi, è ancora e solo maschile». Sempre con un tweet interviene sulla polemica in modo sferzante il leader del Terzo polo, Carlo, che prende le distanze dalla partecipazione al ...