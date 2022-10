Infortunati Juve | le novità su Bremer | Di Maria e Paredes

... 'Falso in bilancio', l'accusa alla. Gli altri titoli di giornata: 'Milan, Leao deve entrare ... Spazio anche ad un aggiornamento sugli: 'Sergi Roberto, 4 semanas de ...Un avvio di campionato spietato per laSeguendo l'ordine della classifica il dato più ...ed una lunga lista dei campioni arruolati dalla società del presidente Andrea Agnelli che sono...Quinta giornata dei gironi di Champions: Milan e Juventus a caccia di vittorie per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi. Tanti assenti per Pioli e Allegri ...Marko Pjaca non convince e l'Empoli non intende riscattarlo: la Juventus cerca una nuova sistemazione in Serie B ...