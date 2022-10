Inchiesta plusvalenze | la Juventus si difende | “Convinti di aver rispettato tutte leggi e norme”

Leggi su sportface

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nella giornata di ieri sono emerse nuove indiscrezioni in merito all’della Procura di Torino sui bilanci dellae la riposta del club bianconero non è tardata ad arrivare. La società di Andrea Agnelli, attrso una nota, ha chiarito e difeso la propria posizione: “La società rimane convinta, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla società con l’ausilio dei propri consulenti e pareri legali e tecnico-contabili acquisiti dalla società, die operato nel rispetto dellee delleche disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della football industry”. SportFace.