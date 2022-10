Inchiesta Juventus | 155 milioni di euro di presunte plusvalenze fittizie

Leggi su sportface

(Di martedì 25 ottobre 2022) Sono addirittura 155dile, derivanti da cessione dei diritti dei calciatori, appostate nei bilanci dellafra il 2019 e il 2021. A riportarlo è la Procura di Torino attraverso l’avviso di conclusione delle indagini, ma non solo. Nello stesso documento sono ipotizzate anche violazioni dei principi di contabilità internazionale relative alla esposizione nel conto economico degli importi derivanti dalle cessioni dei calciatori Emre Can al Borussia Dortmund (14 mln) e Simone Muratore all’Atalanta (3,8 mln). Ovviamente i due calciatorei non sono indagati. SportFace.