Il Notiziario

... prenotare un taxi, noleggiare una bici o un, e molto altro. Insomma, si tratta di un'... Non a caso uno dei motti tipici che circolano da secoli tra i suoi abitanti è "faredire" . ...Come già aveva fatto con il, Abarth riuscì a colmare le carenze fisiche con l'inventiva ... Dopo essersi ristabilito dall'incidente, si trovavalavoro, con la prospettiva di tornare ... In monopattino senza casco, multa per un minorenne a Paderno (che scappa dalla pattuglia) In monopattino senza casco, si prendere una multa, ma prima scappa dalla pattuglia della polizia locale di Paderno Dugnano ...di Paola PagnanelliMonopattini modificati, per migliorare la comodità o la velocità, sono stati sequestrati dalla polizia municipale. Due mezzi sono finiti nel mirino degli agenti, in occasione dei co ...