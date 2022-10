Iling entra e svolta la sfida con il Benfica | alla Juventus non basta la sua personalità

(Di martedì 25 ottobre 2022)Junior al suo esordio in Champions dà la scossama nonper evitare la sconfitta contro ilJunior al suo esordio in Champions dà la scossama nonper evitare la sconfitta contro il. Il suo ingresso ha dato, qualità, velocità nella fase offensiva. Allegri l’ha mandato in campo concedendogli l’esordio in Champions League e lui ha risposto presente. Un assist e un’altra azione da cui è scaturito il gol di McKennie. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Benfica - JUVENTUS 4 - 2 al 77'! Rete di Arkadiusz Milik! Junior si mette in proprio e ... Poker rossonero: ennesimo strappo di Leao che supera l'avversario, in area e serve Giroud, il ... Danilo 7 Braccetto a sinistra, molto dentro il campo a giocare. Bravo in tutte le chiusure ... Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie (20' st Paredes), Locatelli, Rabiot, Kostic (35' st ... La Juventus è eliminata dalla Champions League al termine di una partita, in gran parte, da dimenticare, in cui viene sconfitta in Portogallo dal Benfica per 4-3. Principale responsabile è Max Allegri ...