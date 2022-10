Il sindaco di Lampedusa e Linosa | Filippo Mannino | «Rischiamo di non avere le forze»

(Di martedì 25 ottobre 2022) Lunedì quattro cadaveri sono stati rinvenuti nelle a largo didalla Guardia Costiera. Uno dei cadaveri potrebbe essere della donna dispersa domenica, insieme ad altre tre persone, quando una piccola imbarcazione con a bordo circa 30 persone è affondata. 26 persone sono state soccorse dalla Guardia Costiera ma tre dei cadaveri rinvenuti durante le successive operazioni di ricerca dei dispersi sarebbero in avanzato stato di decomposizione e quindi morte a causa di naufragi non recenti. Attualmente i cadaveri si trovano nella camera mortuaria del cimitero di, dove c’erano già i cadaveri di un bambino e una bambina morti lo scorso 21 ottobre per le ustioni riportate nell’incendio divampato su una piccola imbarcazione forse a seguito dell’esplosione del motore. Dopo aver ricevuto l’allarme, daè partita una ...

