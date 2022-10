Il senatore Cottarelli e lo strafalcione da due meno alle elementari

Leggi su linkiesta

(Di martedì 25 ottobre 2022) Scriveva in “Nuova Enciclopedia” Alberto Savinio (voce “Questi”): «Quale fiducia avere nei pensieri e nei ragionamenti di uno scrittore che fa degli errori di grammatica?». Carlonon è uno scrittore, e non è un libro quello in cui ha annotato quanto segue: «Possa la maggioranza ricordare che chi la oppone non lo fa per danneggiare l’Italia». Ma se pure non è scritto di scrittore, né ha oltraggiato le pagine di un libro, quel mucchio viziato di parole è imperdonabilmente offensivo. Un simile, infatti, non rappresenta il casuale estruso di una costipazione ingestibile: è invece il segno esemplare di un pensiero male organizzato, e dell’incapacità di organizzare il pensiero secondo un protocollo di comune decenza. Non è un risultato aberrante: è l’escrescenza percepibile di una malformazione sragionante. È la denuncia di una ...