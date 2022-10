Il Paradiso delle Signore | Trama Puntate dal 31 Ottobre al 4 Novembre 2022 | Quinto Reggiani È Vivo!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ildal 31al 4: Anna conferma a Salvatore cheè ancora in vita. La cosa potrebbe cambiare per sempre il loro rapporto… Ilraggiunge un nuovo inaspettato colpo di scena. Anna, dopo essere partita per gli Stati Uniti, svelerà a Salvatore che nulla di ciò che aveva raccontato sul suo viaggio era vero. In realtà, infatti, ha scoperto una verità imprevista sul conto di suo marito, credito morto da molto tempo. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il...