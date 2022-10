Il padre di Shakira sta male | Piquè corre da lei

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 25 ottobre 2022) La notizia deldiche sta di nuovoed è ricoverato ha fattore subito Gerarddalla madre dei suoi figli. Una separazione traumatica per la coppia ma in base a quanto riporta la testata spagnola E News sembra checontinuino ad essere in contatto non solo per amore dei loro figli. Sembra che il calciatore sia corso dall’ex compagna non appena ha saputo delle condizioni di salute del, il nonno dei suoi bambini. Nonostante tutto sia così complicato per loro due, nonostante tutto il gossip e il dolore che hanno tirato fuorinon ci avrebbe pensato nemmeno un attimondo a consolare. Il ricovero deldi ...