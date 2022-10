Il nuovo ministro Abodi verso il raddoppio | idea interim per Milano - Cortina

Mozione di sfiducia e questione fiducia L'insediamento delgoverno non è il solo momento in ...episodi in cui la mozione di sfiducia è stata presentata nei confronti di un singolo, ad ...... " Costa più non farlo che farlo " Ospite a Porta a Porta, il neodelle Infrastrutture ... 09:11 Il programma di legislatura delgoverno Nel suo discorso alla Camera, con la diretta video ...Utilizziamo cookie di prima e di terza parte per garantire la funzionalità del sito, per raccogliere informazioni statistiche sul numero di utenti che accedono al sito e per mostrare annunci pubblicit ...LUSSEMBURGO – Alla riunione Consiglio dei Ministri dell’Energia Ue, in programma oggi 25 ottobre a Lussemburgo, il neo ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, prenderà ...