Il ministro Abodi | ' Lo stadio della Roma si deve fare' E spiega il motivo

ROMA - L'Italia vuole prendersi gli Europei del 2032 , nel senso che vuole ospitarli. Ma per farlo, come spiegato dal nuovoper lo Sport e i Giovani nel governo Meloni, Andrea, serve dimostrare "affidabilità" a livello nazionale e internazionale. In poche parole, servono stadi nuovi e moderni in un progetto ...Lo ha detto all'Adnkronos ildello Sport AndreaLe parole del neo Ministro dello Sport Il nuovo Ministro dello Sport Andrea Abodi, ha rilasciato alcune dichiarazioni raccolte dall’ANSA in merito al progetto dello stadio della Roma a Pietralata. Le ...Il nuovo ministro per lo Sport e i Giovani chiarisce perché dovrà essere costruito l'impianto giallorosso: c'entrano gli Europei ...