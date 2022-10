Il Milan ‘vede’ gli ottavi di Champions | 4-0 alla Dinamo Zagaria Col Salisburgo basta un pari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Vince 4-0 ildi Pioli a Zagabria, contro la, mettendo in discesa il cammino verso glidi: una vittoria bella perché ha il volto sfacciato e poco borghese di questo Diavolo, il volto di ragazzi come Gabbia e Tonali. Il Chelsea vince nel pomeriggio cole quindi deve farlo anche ilin Croazia per vedere la qualificazione agli, ora distante solo un pareggio con gli austriaci. Aggressivi da subito quindi i rossoneri che vanno vicini al gol con Kjaer, ma il danese e il compagno di reparto Gabbia devono tenere il livello di allerta altissimo sugli attacchi dei croati, mettendo testa e gambe per evitare di farlo passare in vantaggio. Partita da non sottovalutare ovviamente: laè un pessimo cliente, ...