(Di martedì 25 ottobre 2022) Ilvince 4-0 in casa dellae si prende il secondo posto nel suo girone di Champions. Nell'ultimo turno, in casa, basterà non perdere contro il Salisburgo per staccare il pass per glidi

ilGiornale.it

Sabato, dopo la sconfitta del toscano contro il, ecco che ha scritto un post su Twitter che non ha né un nome e né un cognome, ma è un chiaro riferimento a Max. Il tweet ha due semplici parole: ...Troppo Chelsea per ile i rossoneri conoscono la prima sconfitta in questa stagione di Champions League . A Stamford Bridge la formazione inglese si impone 3 - 0 grazie alle reti di Fofana, Aubameyang e James : la ... Il Milan asfalta 4-0 la Dinamo Zagabria: ottavi di finale a un passo Il Milan vince 4-0 in casa della Dinamo Zagabria e si prende il secondo posto nel suo girone di Champions. Nell'ultimo turno, in casa, basterà non perdere contro il Salisburgo per staccare il pass per ...Per accedere direttamente agli ottavi di finale di Europa League senza passare per gli scomodi sedicesimi contro le... Il dottore ed ex responsabile ortopedico della Lazio ha parlato dell'infortunio d ...