Il Governo Meloni incassa la Fiducia alla Camera con 235 sì | l' applauso in Aula

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2022 Con 235 voti favorevoli, 154 contrari e 5 astenuti, ilguidato dal presidente del Consiglio, Giorgia, ha ottenuto ladell'della. Domani, alle 13, il premier si presenterà al Senato per ottenere il via libera definitivo da parte del Parlamento al suo Esecutivo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

La Camera dei deputati ha approvato la mozione di fiducia alpresieduto da Giorgiacon 235 voti favorevoli, 154 voti contrari e 5 astenuti. Hanno votato 389 deputati su 400. Durante il suo primo intervento alla Camera dei Deputati, dopo il quale ...... del gruppo Misto, intervenendo in Aula alla Camera nel corso delle dichiarazioni di voto per la fiducia al. "Intendo fare ciò che devo". Il discorso integrale di GiorgiaROMA - “Ringrazio il presidente Meloni per lo stile sobrio e responsabile che ha adottato sin dalle prime ore successive alla vittoria elettorale. La ...La Camera dei Deputati ha concesso la fiducia al governo Meloni con 235 sì e 154 no, 5 i voti contrari. L’esito del voto a Montecitorio poco dopo le 20 e 30, al termine della chiama per appello nomina ...