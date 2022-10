Il gol d’esterno di Messi fa il giro del mondo – VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 25 ottobre 2022) Un tocco di fino, tutta classe,: Lionelfa impazzire il Parco dei Principi in un martedì sera di Champions League. Il Psg sfida il Maccabi Haifa (e non è la Juve, visto che al 45? sono già 4 a 1). Di seguito il. non esiste nessuno più forte di lui basta parlare, basta dire se e ma. il calcio è lionelpic.twitter.com/R9GyxoQkqR — claudia ? (@iamfakeC) October 25, 2022 Lionelapenaspic.twitter.com/41LhEZoxzC — Paris da Depressão (@parisdadepre) October 25, 2022ha decisamente invertito la tendenza dopo la passata stagione, la prima al Psg, giocata a dir poco sotto tono. Mundo Deportivo arrivò a scrivere che Parigi non gli stava facendo bene. Lo scrisse dopo la partita col Madrid in Champions. «L’argentino – così a rileggere Mundo Deportivo – ...