Il Garante Ciambriello presenta in Consiglio la relazione semestrale sui dati delle carceri campane

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Il mondo carcerario campano ha pagato un prezzo alto per la pandemia in termini di vite. L’emergenza coronavirus ha acuito ulteriormente le già gravi problematiche della realtà carceraria, a cominciare dal sovraffollamento, ed ha evidenziato la necessità di ricorrere a misure alternative al carcere”. Il tema emergenziale che emerge dallaè quello della tossicodipendenza; su 6853 detenuti, 1356 sono tossicodipendenti, il 60% dei nostri detenuti utilizza psicofarmaci. Il diritto alla salute dei detenuti resta un grave problema, così come quello del sovraffollamento. Basta pensare che il numero totale dei detenuti presenti nelledella Calabria, 2104, coincide con quello dei soli detenuti nel carcere di Poggioreale”. È quanto affermato delcampano ...

Sono dati allarmanti quelli che ha fornito, nella relazione sul semestre gennaio - giugno 2022, Samuele, che è ildei detenuti della Campani. "La questione minorile più che ...E' quanto affermato delcampano delle persone sottoposte a misura restrittiva della liberta' personale, Samuele, che ha presentato la Relazione semestrale 2022 sullo stato della ... Il garante Ciambriello presenta in Regione relazione semestrale su stato detenzione in Campania