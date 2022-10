Il discorso integrale di Giorgia Meloni alle Camere

(Di martedì 25 ottobre 2022) Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono intervenuta molte volte in quest'aula, da parlamentare, da vice presidente della Camera e da Ministro della Gioventù. Eppure la sua solennità è tale che non sono mai riuscita ad intervenire senza un sentimento di emozione e di profondo rispetto. Vale a maggior ragione oggi, che mi rivolgo a voi in qualità di presidente del consiglio per chiedervi di esprimervi sulla fiducia a un governo da me guidato. Una grande responsabilità per chi quella fiducia deve ottenerla e meritarsela e una grandissima responsabilità per chi quella fiducia deve concederla o negarla. Sono i momenti fondanti della nostra democrazia ai quali non dovremmo mai assuefarci, e ringrazio fin da ora chi si esprimerà secondo le proprie convinzioni, qualsiasi sia la scelta che farà . Un sincero ringraziamento va al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, nel dare ...

.) per chiedere ai deputati di dare la fiducia al suo governo. Tra le altre cose, Meloni ha elencato una serie di temi di cui si occuperà alla guida del Paese, dalla lotta all'immigrazione irregolare a ...