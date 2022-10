Il centrodestra trema | La confessione dell’attrice hard sul politico | “Certe cose nemmeno sui set”

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il nuovo governo diguidato da Giorgia Meloni ha ottenuto la fiducia alla Camera, dove l’esecutivo può contare su una maggioranza talmente ampia da non destare preoccupazioni. Anche al Senato non dovrebbero esserci problemi per il, nonostante i mal di pancia di Forza Italia e le accelerate di Matteo Salvini, ansioso di riprendere la sua battaglia contro le navi ONG. Sembrano comunque superati i momenti difficili di qualche giorno fa, prima con l’elezione di Ignazio La Russa grazie ad una manciata di voti dell’opposizione (ad oggi non è ancora chiaro di chi…) e poi con gli ormai celebri audio di Silvio Berlusconi, dove l’ex premier parla di scambi di doni con Vladimir Putin e riferisce una versione del conflitto in Ucraina che ha fatto arrabbiare non poco Fratelli d’Italia e il PPE. Forza Italia, specialmente ...