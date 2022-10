Il caro bollette si abbatte anche sul sushi | il Tokyo Restaurant se ne va da Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 25 ottobre 2022). “Il lavoro non manca, ma le spese condominiali e l’affitto in aumento ci hanno costretti a spostarci”: esordisce così il titolare del, ristorante di, che dopo dieci anni nel capoluogo lombardo si trasferirà a Verdellino, al Mirai, dove aiuterà la moglie nella gestione del ristorante. Non è solo ilenergia ad ostacolare piccole e grandi imprese: la motivazione del trasferimento è da ricercarealtrove. “La nostra posizione vicino al centro città – prosegue il titolare – ci ha avvantaggiati in questi anni, ma l’affitto è sempre stato elevato e in futuro sarebbe addirittura triplicato, così come le spese condominiali”. Da 30mila a 90mila euro annui: cifre elevateper una realtà che ogni giorno conta ...