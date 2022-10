Il caro bollette ci strangola | ma l’Ue pensa all’Ucraina | “1 | 5 miliardi di euro al mese”

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott –, con ilsempre più pressante e con un price cap il cui accordo striminzito non basta certamente ad affrontare seriamente l’emergenza. Ue, “1,5dialCome riporta l’Ansa, il presidente della Commissionepea Ursula Von der Leyen così si è espressa: “L’Ucraina ha bisogno di una somma compresa fra 3 e 5dialsolo per le spese correnti. Io lavoro affinchéassuma una partecipazione equa in questo sforzo, garantendo 1,5al, fino a quando sarà necessario”. Le parole della Von der Leyen, pronunciate ...

energia: lebasse non dureranno a lungo La diminuzione della bolletta non è uno scenario certo, ma gli esperti del settore ritengono che sia una conseguenza più che probabile. Ciò che ...Fiducia, i numeri di maggioranza e opposizione al Senato Fiducia, i numeri di maggioranza e opposizione alla Camera 2022 - 10 - 25 10:44:38 Lollobrigida: "Salvini Positivo avanzare proposte" 'Il ...A Palermo la grande manifestazione collettiva contro il caro bollette. In piazza oggi sono in centinaia se non migliaia per il corteo che parte da piazza Politeama ed è diretto a Piazza Pretoria Una m ...Caro energia, attesa una diminuzione delle bollette dopo il crollo del prezzo del gas; la tregua dall'aumento dei costi potrebbe però non durare a lun ...