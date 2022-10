Il Foglio

Ma uno dei passaggi più significativi è stato il riferimento ai giovani, l'attenzione che intende porre questo governo alla loro formazione pre e post universitaria, alcome bene ...... Ferrara e Piacenza e si occupa di sviluppare strategie di crescita in ambiti come l'investimento in qualità del, l'uso abilitante delle tecnologie e pieno utilizzo delle opportunità ... Il capitale umano del Napoli di Spalletti In maglia azzurra titolari e riserve giocano tutti alla stessa intensità, con la stessa consapevolezza di ciò che va fatto. E attenzione all'Udinese: due passi falsi di fila non significa ridimensiona ...Il 28 e 29 ottobre si terrà a Sassari il ventesimo Congresso regionale Fadoi dei medici internisti ospedalieri. (ANSA) ...