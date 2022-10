Il Brugge è l’anomalia del sistema | così sta dominando in Champions League dopo aver smantellato la rosa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022)di questasi chiama, squadra che contro ogni pronostico non solo è in vetta al proprio gruppo e ha già staccato il biglietto per gli ottavi di finale, ma è anche l’unica tra le 32 partecipanti a none ancora incassato un solo gol. Eventuali riserve sulla competitività del proprio girone, comprendente Atletico Madrid, Porto e Bayer Leverkusen, non possono che essere respinte al mittente per palese scollamento con la realtà, basti pensare che, aldilà dei colchoneros di Simeone il cui status sul panorama internazionale rimane indiscutibile, il Bayer Leverkusen che sta navigando nei bassifondi della Bundesliga ha unadal valore quasi triplo rispetto a quella dei belgi (470 milioni contro 160), mentre il Porto sopravanza i nerazzurri di un ...