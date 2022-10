Ida Platano di Uomini e Donne | chi è | età | lavoro | ex marito | Instagram | figlio | Riccardo Guarnieri e Alessandro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 25 ottobre 2022) Dopo la pausa estiva, torna puntuale l’appuntamento con! A partire dalle 14.45 su Canale 5, il seguito dating show condotto da Maria De Filippi è pronto ad allietare il pomeriggio dei telespettatori con nuove ed avvincenti storie! Quest’ oggi al centro dello studio c’è Ida, che dopo aver archiviato la storia conha deciso di rimettersi in gioco. Chi è Ida diIdaè nata in Sicilia nel 1982. Cresce in una tipica famiglia del Sud, molto numerosa, composta dai genitori e sei fratelli. La dama diè alta 1,69 cm e pesa circa 50 kg. La sua formazione lavorativa inizia già a 13 anni, quando fa le sue prime esperienze presso una parrucchiera del posto. Poi, a 17 anni decide ...