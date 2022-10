Ida Platano | altro che Riccardo | il vero amore della sua vita è solo LUI

Poi, durante il ballo è andata via dallo studio: Federico deciderà di rincorrerla e di continuare la loro conoscenza Oggi molto probabilmente si parlerà anche die Alessandro Vicinanza. ...Anticipazioni puntata di oggi, lite furibonda in studio: Maria De Filippi costretta a intervenire La lite tra Roberta Di Padua erischierà di degenerare a Uomini e Donne . Sarà la padrona ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...