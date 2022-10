I social vicini a Trump vogliono costruire un' alternativa alle big tech

Leggi su agi

(Di martedì 25 ottobre 2022) AGI - Donalde i vertici di Truth, la piattaforma voluta dall'ex presidente Usa per esprimere le proprie opinioni con margini di moderazione più flessibili rispetto aitradizionali, hanno accolto con favore l'acquisizione di Parler, da parte del rapper Kanye West. “Stiamo costruendo un intero ecosistema parlo che non può essere cancellato dbig" ha dichiarato a Fox News Devin Nunes, ex membro del Congresso e ceo di Truth. Secondo Nunes è "assolutamente necessario" avere la libertà di parola per consentire agli americani di esprimere le loro opinioni politiche, in modo che i cittadini non possano essere messi a tacere da "algoritmi complicati" e "divieti ombra". Per Nunes “l'obiettivo che il presidentee ...