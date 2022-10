I peggiori tiri da 3 dei Los Angeles Lakers

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 25 ottobre 2022) Dopo la prima sconfitta stagionale, alla prima partita stagionale, LeBron James è stato molto onesto riguardo questa versione dei: «A essere del tutto sincero, non siamo una squadra che è costruita con grande tiro. Alla fine la verità è questa. Non è che abbiamo chissà quali tiratori in squadra, gente che ha tirato con il 40% da tre in carriera». Contro i Golden State Warriors iavevano avuto diverse triple con spazio, ma secondo LeBron era stata più una scelta degli avversari che non un loro merito. Da tre, in quella partita, avevano tirato 10 su 40 (di cui 4 quasi in fila segnate nell’ultimo quarto, in una fase a metà tra l’ipotetica rimonta e il garbage time). Le cose, però, dovevano ancora peggiorare: la sera dopo, nel derby contro i Clippers, ihanno tirato 9 su 45 da tre, perdendo nel finale anche per colpa ...