I nostri ieri | risalire alle radici dei ricordi può “correggere” il presente?

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ne I, passato alla Festa del cinema di Roma e a gennaio in arrivo al cinema, Luca (Peppino Mazzotta) è un documentarista in piena crisi di mezza età che ha esaurito almeno momentaneamente la vena creativa. Per vivere si occupa di un progetto in carcere, ovvero insegna ai detenuti cinema e tecnica delle riprese. Separato dalla moglie, ha una figlia adolescente (Denise Tantucci) che non vedeva da tempo e che torna a stare con lui solo poche settimane prima di partire per andare a studiare negli Stati Uniti. Proprio grazie al rapporto con i carcerati, Luca potrebbe riuscire a recuperare la memoria del suo passato e un senso per il suo. Il regista Andrea Papini ha tratto l’ispirazione per questa storia dalla sua esperienza nel carcere di Rebibbia dove, racconta “anni fa presentai un mio film, La Velocità della luce. Da ...