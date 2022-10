I ‘falchi’ pro-guerra tornano a criticare Putin Kadyrov | “Nostra risposta è debole” Il capo della Wagner attacca il presidente e Shoigu

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Irussiadre Vladimir. Se in mattinata era tornato a parlare il leader ceceno, Ramzan, con uno “stiamo rispondendo troppo debolmente” in riferimento agli attacchi ucraini in territorio russo e nelle quattro regioni annesse con i referendum illegali, le accuse più pesanti arrivano per bocca, stando a quello che scrive il Washington Post, di un fedelissimo del: il fondatoremiliziaEvgheny Prigozhin. Non è la prima volta che l’oligarca diventato famoso con l’appellativo di “cuoco di” esprime opinioni in contrasto con le strategie dimesse in campo daldel Cremlino, ma questa ...