TGCOM

Arie indimenticabili di Verdi, Strauss e Bizet che tutti conoscono. E i teatri che ospitano questi spettacoli sono capolavori che vale la pena conoscere. Ascoltare l'aria di un'opera lirica significa ...Un ventiduenne originario della Guinea, ma residente da tempo nella città dei, si è ... Il giovane presentava una ferita alla spalla e i medici gli hanno diagnosticatogiorni di prognosi. ... I dieci templi dell’Opera, da Milano a Sidney Dai palchetti del Teatro alla Scala di Milano fino alle vele di Sydney, passando per la Sala dall’acustica unica del Massimo di Palermo e per il lago dell’Opéra Garnier di Parigi che ha fatto da sfond ...Sarà ricordato in un convegno (che si svolgerà al Museo Archeologico il 25 ottobre) il 150.mo della nascita del capitano inglese Alexander Hardcastle. Nato il 25 ottobre 1872 a Londra da una ricca fam ...