House of the Dragon | le reazioni dei fan allo scioccante finale di stagione

(Di martedì 25 ottobre 2022) I fan hanno condiviso online le loroaldella primadiof the. Dopo la messa in onda del seasondiof the, i fan hanno condiviso le proprieagli eventi sconvolgenti mostrati nella puntata, che ha gettato le basi per un secondo capitolo della storia ancora più ricco di azione. Attenzione! L'articolo contiene in merito aldidiof the! Nel momento in cui i fan diof thehanno assistito alle azioni della regina Alicent dopo aver frainteso le ultime parole di Viserys sul letto di morte, che hanno portato ...

Uno dei make up designer diofDragon ha pubblicato le foto di una replica in silicone della testa di Viserys , realizzata per la scansione in VFX. LEGGI:ofDragon 1×10, "Black Queen": la recensione ...... le nostre guide all evento Siamo senza ministero dell Innovazione e del digitale: perché è una pessima idea Cosa ci aspettiamo dalla seconda stagione diofDragons I reportage, gli ...I fan hanno condiviso online le loro reazioni al finale scioccante della prima stagione di House of the Dragon.Uno dei make up designer di House of the Dragon ha pubblicato le foto di una replica in silicone della testa di Viserys, realizzata per la scansione in VFX. LEGGI: House of the Dragon 1×10, “The Black ...