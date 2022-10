House of the Dragon | le differenze tra romanzo e serie TV

(Di martedì 25 ottobre 2022) La prima stagione diof theè terminata battendo un altro importante record in termini di ascolti. Ma quali sono letraTV edi George R.R. Martin? Partita e finita bene, la prima stagione diof theha portato gloria e onore ad HBO. Eppure la storia, esattamente come accaduto (fino ad un certo punto) per Game of Thrones, è tratta da un, intitolato Fuoco e Sangue e scritto da George R.R. Martin. La prima puntata ha conquistato dieci milioni di telespettatori, mentre il finale di stagione ne ha collezionati altri nove. Un traguardo importante per il network, anche se laTV è stata già rinnovata con netto anticipo per una seconda stagione.of the ...

Nel season finale diofDragon il personaggio di Aemond ha un ruolo molto importante, ma lo showrunner Ryan Condal ha voluto in parte difenderlo dalle accuse di essere psicopatico. Non proseguite ovviamente con ...... le nostre guide all evento Siamo senza ministero dell Innovazione e del digitale: perché è una pessima idea Cosa ci aspettiamo dalla seconda stagione diofDragons I reportage, gli ...Lo showrunner di House of the Dragon, Ryan Condal, ha spiegato perché non ritiene Aemond uno psicopatico dopo il season finale ...House of the Dragon, nel decimo episodio Rhaenyra dimostra di essere la degna erede di Viserys: le sue parole a Jacaerys e Lucerys.