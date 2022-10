(Di martedì 25 ottobre 2022) Nella newsletter Gazzetta tributaria del commercialista milanese Alberto Arrigoni, che per primo si è accorto dell'amara sorpresa, si ricorda che "in genere, la cessione di alimenti vegetali per ...

Per la serie tasche piene, zucche vuote, arriva la tassa su. L'Agenzia delle Entrate si (ri)mette i denti da vampiro e fa uno "scherzetto" diabolico ai produttori di zucche, aumentando l'Iva dal 4% al 22% solo su quelle non commestibili. Con la ...Il periodo diè senza dubbio uno dei preferiti dai bambini, che possono fare scorta di caramelle e cioccolata suonando alle porte delle case e recitando la classica domanda: "o scherzetto ", ... Halloween, dolcetto o scherzetto (del Fisco) - ilGiornale.it Due giornate da “dolcetto o scherzetto” nella biblioteca civica Movimente di Chivasso, con l’approssimarsi di Halloween. Giovedì 27 ottobre, alle ore 17, e sabato 29 ottobre alle ore 10,30, con ingres ...La circolare dell'Agenzia delle Entrate: per le zucche ornamentali e non commestibili l'Iva passa dal 4% al 22% ...