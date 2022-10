“Ha deciso di farlo” Gegia | il colpo di scena che cambia tutto sul presunto fidanzato turco

(Di martedì 25 ottobre 2022) Durante la sua permanenza nella Casa del GF Vipha più volte detto di essere innamorata di Mehmet, un uomoche ha conosciuto in aeroporto. Si è perdutamente innamorata di questo uomo affascinante. Da quel momento la conoscenza sarebbe andata avanti tramite videochiamate e messaggi. Alcuni utenti hanno ipotizzato una somiglianza tra questa storia e il caso di Mark Caltagirone che ha coinvolto Pamela Prati anni fa e di cui ancora si parla dal momento che la showgirl è al GF Vip 7. Va detto che la situazione è diversa: Mehmet esiste realmente, ha origini turche e – stando al racconto di– lavora nei cantieri edili. “Dal giorno in cui ci siamo conosciuti, era il 16 aprile, non l’ho più visto. Ci siamo solo fatti delle videochiamate. È un ragazzo molto serio e non abbiamo mai fatto l’amore. Lavora tante ore al giorno e ...

Giornale La Voce

Ve lo dovete comprare...' Maria De Filippi cerca di frenare l'opinionista: 'Non puoi' Tina ...ha cambiato argomento annunciando alla dama torinese e a Silvia che il cavaliere Roberto hadi ..."Ma il mio ringraziamento più sentito non può non andare al popolo italiano: a chi hadi non ... Intendiamo, assumendoci pienamente i diritti e i doveri che competono a chi vince le ... CHIVASSO. Halloween, quando lo scherzetto è la scuola a farlo Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, è scontro di fuoco tra Ida Platano e Roberta Di Padua ...L'ex capitano giallorosso ha voluto fare un gran regalo alla sua secondogenita: una Aixam ideale per sfrecciare tra le vie della Capitale. Ma tra prezzo base e optional il modello scelto è costossimo!